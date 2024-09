Mumbai Horror: नशे में धुत शख्स ने की सारी हदें की पार, नाबालिग लड़के के साथ किया कुकर्म; गिरफ्तार

Mumbai Horror: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। जहां मुंबई के गोवंडी के मानखुर्द इलाके में एक शख्स ने नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म किया है। 12 वर्षीय लड़कों को 22 वर्षीय पुरुष ने अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके कारण लड़के के प्राइवेट पार्ट्स से खून बहने लगा। इस गंभीर मामले की भनक जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी, फौरन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार शाम 2 सितंबर को हुई। मुंबई पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में मंगलवार 3 सितंबर को एक 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पीड़ित के एक परिवार के सदस्य ने पुलिस को बताया कि नाबालिग के गुप्तांगों से खून बह रहा था।

मंगलवार को पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले में 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी शरद साबले के रूप में हुई है।

पीड़ित के परिजन के मुताबिक, बच्चे ने अपने साथ हुए कुकर्म के बारे में बताया। परिवार के एक सदस्य ने कहा, "घटना सोमवार शाम 6:00 से 7:00 बजे के बीच हुई। हमें इस बारे में तब पता चला जब हमारा बच्चा (पीड़ित) परेशान होकर घर आया और उसने बताया कि ‘अको’ नाम के एक आदमी ने उसे नुकसान पहुंचाया है। बच्चे के अनुसार, उसे हमारी गली के बाहर अको मिला, जहाँ अको ने सब्जी खरीदने में मदद करने की पेशकश की। इसके बजाय, वह बच्चे को मानखुर्द के सोनापुर इलाके में ले गया, जहाँ बलात्कार हुआ।"

A family member of the survivor informed the police that the minor was bleeding from his private parts.