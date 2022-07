यूपी पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर कसा शिकंजा, पत्नी-बेटे समेत साले को किया गया भगौड़ा घोषित

Highlights अंसारी के गाजीपुर स्थित पैतृक आवास समेत चार जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की गैर जमानती वारंट के बावजूद फरार होने पर मऊ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

मऊ:उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर कानूनी शिकंजा कसा है। मऊ पुलिस के द्वारा मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे और साले को भगौड़ा घोषित किया है।

मऊ एसपी अविनाश पांडे इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले को भगोड़ा घोषित कर दिया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित पैतृक आवास समेत चार जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। अंसारी का परिवार फरार है।

कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के बावजूद फरार होने पर मऊ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल, मऊ की तीन थानों की पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित पैतृक आवास सहित चार ठिकानों पर छापेमारी की और फिर नोटिस चस्पा किया।

मुख्तार का परिवार कोर्ट के आदेश की अवहेलना और पुलिस को चकमा देकर फरार है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ कई जगहों पर नोटिस चस्पा कर उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इनके खिलाफ मऊ के दक्षिणी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था। इसके बाद पुलिस को उनकी तलाश है।

