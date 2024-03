Mukhtar Ansari Death: पिता का पोस्टमॉर्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने बांदा डीएम को लिखी चिट्टी, बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं

Highlights उमर अंसारी ने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा है, उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है। माफिया से नेता बने अंसारी की बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से बृहस्पतिवार को मौत हो गयी थी। मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी (सीएमओ) पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद रहे।

Mukhtar Ansari Death: बांदा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के एक समूह ने मुख्तार अंसारी के शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया। इस बीच मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके पिता का पोस्टमॉर्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। अपने पत्र में अंसारी ने लिखा है कि उनके परिवार को बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। उमर अंसारी ने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा है, उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है। माफिया से नेता बने अंसारी की बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से बृहस्पतिवार को मौत हो गयी थी।

#WATCH | Mukhtar Ansari's son Umar Ansari says, "Postmortem is yet to begin...I have written a letter, everything is clearly written in it." https://t.co/NULzTkKSUm pic.twitter.com/rQ5HYUiFTQ

Mukhtar Ansari's son Umar Ansari writes to the Banda District Magistrate, demanding that the postmortem of his father be done by doctors from AIIMS Delhi. In his letter, Ansari writes that their family doesn't trust the medical system of Banda. pic.twitter.com/xzlQPlppMZ