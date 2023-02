Mandoli Jail: ठग सुकेश चंद्रशेखर की कोठरी पर छापा मारा, 1.5 लाख मूल्य की गूची ब्रांड की चप्पल और 80000 रुपये मूल्य की दो जींस बरामद

Highlights अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। छापेमारी में जेल विभाग और अन्य सुरक्षाकर्मी शामिल थे। छापेमारी पिछले साल 15 दिसंबर को की गयी थी।

नई दिल्लीः दिल्ली कारागार विभाग ने मंडोली जेल में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की कोठरी पर छापा मारा और 1.5 लाख रुपये मूल्य की एक जोड़ी गूची ब्रांड की चप्पल तथा 80,000 रुपये मूल्य की दो जींस बरामद कीं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सोशल मीडिया पर प्रसारित हालिया अभियान की सीसीटीवी फुटेज में चंद्रशेखर जेलर दीपक शर्मा के सामने रोता दिखाई दे रहा है। अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी में जेल विभाग और अन्य सुरक्षाकर्मी शामिल थे। यह छापेमारी पिछले साल 15 दिसंबर को की गयी थी।

केंद्रीय गृह और कानून सचिव बनकर रेलिगेयर के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी को धोखा देने से जुड़े धनशोधन के एक नए मामले में चंद्रशेखर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल में गिरफ्तार किया था। चंद्रशेखर (33) को पिछले सप्ताह एक स्थानीय जेल से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था।

#Watch | In surprise raid at Sukesh Chandrasekhar’s cell, jail officials recover cash, Gucci sandals and branded jeans



Read: https://t.co/aoiC583TZWpic.twitter.com/vqB3GXT5gx