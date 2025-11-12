12 नवंबर को बड़ी कामयाबी, दिल्ली में 1.10 करोड़ और असम में 1.3 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त, 3 महिला अरेस्ट, झारखंड में 27 लाख रुपये मूल्य की अफीम जब्त

Highlights विष्णु गार्डन निवासी रंजीत मेहरा उर्फ ​​कन्नू (27) और शाहदरा निवासी संजना (26) के रूप में हुई है। संजीव कुमार यादव ने बताया कि उन्हें मादक पदार्थों की खेप कथित तौर पर पहुंचाते समय गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 2.994 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये आंकी गई।

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने 266 ग्राम हेरोइन बरामद करने के बाद 49 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। यहां एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.10 करोड़ रुपये हैं। अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने मुबारकपुर डबास के पास जाल बिछाया और भागने की कोशिश कर रही आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। यहां एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि एक अन्य मामले में दिल्ली पुलिस ने 27 और 28 सितंबर की दरमियानी रात बसई दारापुर स्थित छत्रपति शिवाजी पार्क के पास करीब तीन किलोग्राम हेरोइन बरामद किया और दो लोगों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों की पहचान विष्णु गार्डन निवासी रंजीत मेहरा उर्फ ​​कन्नू (27) और शाहदरा निवासी संजना (26) के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव कुमार यादव ने बताया कि उन्हें मादक पदार्थों की खेप कथित तौर पर पहुंचाते समय गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 2.994 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये आंकी गई।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, 10वीं तक पढ़ा मेहरा पहले एक छोटा-मोटा कारोबार करता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसने मादक पदार्थ का धंधा शुरू कर दिया। उसने कथित तौर पर आदर्श उर्फ ​​गट्टू नाम के एक तस्कर से हेरोइन मंगवाई और उसे दिल्ली-एनसीआर के स्थानीय तस्करों को बेचा।

पुलिस ने बताया कि सातवीं कक्षा तक पढ़ी संजना ने छोटे पैमाने के खरीदारों और स्थानीय वितरकों को लक्ष्य बनाकर तस्करी गिरोह का विस्तार करने के लिए मेहरा के साथ हाथ मिलाया था। पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया।

असम की राजधानी से दो अभियानों के बाद करीब 1.3 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन जब्त की गई और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। गुवाहाटी पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर बसिष्ठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत खानापाड़ा में सुबह छापेमारी की गई और एक महिला को हिरासत में लिया गया।

पोस्ट में कहा गया कि 47 वर्षीय महिला मणिपुर के चूराचांदपुर निवासी है। पुलिस ने कहा, ‘‘साबुन के 12 डिब्बे बरामद किए गए, जिनमें 138 ग्राम हेरोइन थी (साबुन के डिब्बे के बगैर यह वजन है) और एक मोबाइल फोन था। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।’’ पुलिस ने बताया कि इसी थाना क्षेत्र में एक अन्य अभियान के दौरान खानापाड़ा इलाके में किराए के एक मकान पर छापा मारा गया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक महिला के पास से दो तंबाकू के डिब्बों के अंदर 22 ग्राम हेरोइन, तीन चोरी के मोबाइल फोन और 13,000 रुपये नकद बरामद किए जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मानकों के अनुसार जब्त मादक पदार्थ की कुल कीमत लगभग 1.28 करोड़ रुपये होगी।

झारखंड के चतरा जिले में 27 लाख रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पत्थलगड्डा क्षेत्र में एक कार को रोका और उसमें से 5.4 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद की। चतरा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुमित कुमार अग्रवाल ने कहा, “ हमने मादक पदार्थ के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 5.472 किलोग्राम अफीम जब्त की है।

दोनों एक कार में सवार थे। कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं।” अधिकारी ने बताया कि जब्त अफीम का अनुमानित बाजार मूल्य 27 लाख रुपये है। आरोपी जिले के आमिन और उता मोड़ गांव के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

