महाराष्ट्र: नागपुर में पुणे जैसा हादसा, तेज रफ्तार कार ने 1 बच्चे समेत तीन लोगों को रौंदा; भीड़ का फूटा गुस्सा

Nagpur Road Accident: पुणे में पोर्श कार से टक्कर लगने के बाद दो लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब राज्य से एक और ऐसी खबर सामने आई है। इस बार सड़क दुर्घटना की भयावह घटना नागपुर में घटी, जहां तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने तीन लोगों को रौंद दिया।

नागपुर में कोतवाली पुलिस सीमा के जेंडा चौक इलाके में शुक्रवार शाम एक बच्चे सहित तीन लोगों को टक्कर मारने के बाद भीड़ ने एक कार में तोड़फोड़ की। घटना के बाद पुलिस ने ड्राइवर समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिससे तीन लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला, तीन साल का बच्चा और एक अन्य व्यक्ति शामिल है।

बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

