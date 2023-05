मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या, तीन घायल, सामने आई ये वजह

Highlights गोली लगने के बाद तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। घटना जिला मुख्यालय से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर लेपा गांव में हुई।

मुरैनाः मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के, एक ही परिवार की तीन महिलाओं सहित छह लोगों की गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी। इस हमले में तीन अन्य घायल हुए हैं। घटना शुक्रवार मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के लेपा गांव में हुई।

पुलिस महानिरीक्षक (चंबल जोन) एस सक्सेना ने फोन पर पीटीआई-भाषा को बताया कि गोली लगने के बाद तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Madhya Pradesh | Six people killed and two injured after a clash broke out between two groups over an old land dispute, in the Morena district



