मध्य प्रदेश: इटारसी में बीच बाजार में करणी सेना के नेता की चाकू से गोदकर हत्या, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

Highlights इटारसी में करणी सेना से जुड़े 28 साल के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। रोहित सिंह राजपूत पर तीन लोगों ने हमला किया था, बचाने आए दोस्त पर भी किया गया हमला। पुलिस ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का शक जताया है, तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के इटारसी में करणी सेना से जुड़े 28 साल के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात की है और हत्या की वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। जिस शख्स को चाकू मारी गई, उसकी पहचान रोहित सिंह राजपूत के तौर पर हुई है और वह इटारसी में करणी सेना का सचिव था। रोहित सिंह राजपूत को नगरपालिका कार्यालय के सामने तीन लोगों ने मिलकर चाकू मारा।

रोहित को बचाने की कोशिश करने वाले तो उसके दोस्त सचिन पटेल पर भी चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद दोनों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां रोहित को मृत घोषित कर दिया गया जबकि पटेल की हालत गंभीर है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इटारसी थाना प्रभारी आरएस चौहान ने बताया कि पुराने विवाद को लेकर रोहित सिंह राजपूत की हत्या की गई। हत्या का मुख्य आरोपी 27 वर्षीय रानू उर्फ ​​राहुल है। पीड़ित और उसका दोस्त एक चाय की दुकान के पास मुख्य बाजार क्षेत्र में खड़े थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग उनके पास पहुंचे, जिनसे बहस शुरू हो गई। विवाद के दौरान, उनमें से एक ने अचानक चाकू निकाला और रोहित राजपूत पर कई बार चाकू से वार किए।

A 28-year-old member Karni Sena was publicly stabbed to death on Friday night in Itarsi allegedly over an old dispute. His friend, Sachin Patel, was also stabbed when he tried to save him. @ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/MR0PYkI5ss