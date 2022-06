सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी मिलने को लेकर लॉरेंस बिश्नोई से की गई पूछताछ, बढ़ाई गई अभिनेता की सुरक्षा

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की गई है। पुलिस सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल बिश्नोई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। दिल्ली पुलिस आर्म्स एक्ट में उनसे पूछताछ कर रही है। मूसेवाला हत्याकांड में भी उनकी संलिप्तता को जांचा जा रहा है।

मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने कहा कि मुंबई पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। हम धमकी भरे पत्र और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। जरूरत पड़ी तो हम सुरक्षा को बढ़ाएंगे।

Maharashtra | Mumbai Police is taking the matter as seriously as the case is. We are investigating the letter he received & the whole matter... no one has been detained as of now. We'll increase security if required: Mumbai CP Sanjay Pandey, on threat letter to actor Salman Khan pic.twitter.com/STgkLWADIi