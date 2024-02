Lakhisarai Road Accident News: 15 यात्री को लेकर विपरीत दिशा में आ रहा था टेम्पो, ट्रक ने मारी टक्कर, 9 लोग की मौत और 6 घायल, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया

Highlights घटना लखीसराय-सिकंदरा मुख्य मार्ग के किनारे बिहरौरा गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि टेम्पो विपरीत दिशा से आ रहा था और उसमें 15 यात्री सवार थे। नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।

Lakhisarai Road Accident News: बिहार के लखीसराय में बुधवार तड़के एक ट्रक और टेम्पो की आमने-सामने की टक्कर में नौ लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना लखीसराय-सिकंदरा मुख्य मार्ग के किनारे बिहरौरा गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि टेम्पो विपरीत दिशा से आ रहा था और उसमें 15 यात्री सवार थे। मृतकों की शिनाख्त वीर पासवान, विकास कुमार, विजय कुमार, दिबाना पासवान, अमित कुमार, मोनू कुमार, किशन कुमार और मनोज गोस्वामी के रूप में की गई है। इनमें से अधिकतर लोग मुंगेर से थे।

#WATCH | Lakhisarai, Bihar: Nine out died in a collision between an auto and a truck on the main road near Biharora, Ramgarh Chowk at around 1:30 am last night. The injured five persons have been sent to the hospital for treatment: Lakhisarai Policepic.twitter.com/n9XOKsW6Md — ANI (@ANI) February 21, 2024

लखीसराय के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि यह दुर्घटना लखीसराय-सिकंदरा मुख्य मार्ग पर तड़के तीन बजे के आसपास हुई, जिसमे नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया।’’ उन्होंने बताया कि ये लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे तभी यह दुर्घटना हुई।

ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा ‘‘ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और जांच की जा रही है।’’प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को बिहार के लखीसराय में एक सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर दुख जताया और कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव सहायता में जुटा है।

VIDEO | Eight killed, several injured in road accident in Lakhisarai, Bihar. More details are awaited. pic.twitter.com/ZPy6vcEzQF — Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2024

घटना लखीसराय-सिकंदरा मुख्य मार्ग के किनारे बिहरौरा गांव में हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से ‘एक्स’ पर किए गए एक पोस्ट के मुताबिक मोदी ने कहा, ‘‘बिहार के लखीसराय में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी शोक-संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव सहायता में जुटा है।’’

Prime Minister @narendramodi has expressed grief on the loss of lives in a road accident in Lakhisarai district of Bihar.



PM Modi expressed condolences to those who have lost their loved ones in this accident. He wished speedy recovery of all the injured.



Prime Minister Modi… — All India Radio News (@airnewsalerts) February 21, 2024

