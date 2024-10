Karnataka Kidnapping: बेलगावी में दिनदहाड़े किडनैपिंग, घर में घुस 2 बच्चों को उठा ले गए बदमाश; पुलिस मुठभेड़ में एक संदिग्ध घायल

Highlights कर्नाटक के बेलगावी जिले में दो बच्चों का उनके घर के अंदर से ही अपहरण कर लिया गया। बच्चों को बचाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस से मुठभेड़ के बाद तीन गिरफ्तार, बच्चों को सुरक्षित बचाया गया

Karnataka Kidnapping:कर्नाटक के बेलगावी जिले में किडनैपिंग का हैरान करने वाली वारदात हुई है। जहां दिनदहाड़े दो बदमाश घर में घुसकर एक दो बच्चों को उठा ले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। यह घटना जिले के अथानी कस्बे में बुधवार, 23 अक्टूबर की दोपहर को हुई।

बताया जा रहा है कि चार और तीन साल की उम्र के दो बच्चे स्वाति और व्याम देसाई स्कूल से लौटे थे और अपनी दादी के साथ थे, तभी मारुति स्विफ्ट कार में सवार अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्चों की दादी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया गया। अथानी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और अपहरणकर्ताओं का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए गए।

शाम तक पुलिस ने अपहरणकर्ताओं का पता लगा लिया, जिसके बाद गोलीबारी हुई और बच्चों को सफलतापूर्वक छुड़ा लिया गया। बेलगावी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने पुष्टि की कि संदिग्धों की कार को रोकने पर पुलिस पर हमला किया गया।

एसपी ने कहा, "संदिग्धों ने अधिकारियों पर हमला किया और आत्मरक्षा में पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जिससे एक आरोपी घायल हो गया।" घायल संदिग्ध का फिलहाल अथानी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपहरण के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

#WATCH | Karnataka: Kidnapping of two children, aged 3 and 4 years, in Belagavi district was caught on CCTV.



Belagavi police launched a manhunt for two kidnappers who arrived in a car, entered a home with weapons, kidnapped two children and escaped in a car. The parents of the… pic.twitter.com/D36U4plaf3