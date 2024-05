Karnataka: भाजपा विधायक अवैध खनन मामले में पुलिस को दे रहे थे 'धमकी', केस हुआ दर्ज

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 20, 2024 09:34 AM

कर्नाटक में पुलिस ने बीते रविवार को बेलथांगडी विधायक हरीश पूंजा के खिलाफ अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किए गए पार्टी के एक कार्यकर्ता को रिहा करने के लिए कथित रूप से दबाव डालने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

फाइल फोटो