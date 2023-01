कंझावला मामले में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी ड्राइवर एक्सीडेंट के दौरान घर पर था मौजूद

Highlights मामले में दीपक खन्ना नाम का एक आरोपी हादसे के वक्त के अपने घर पर ही मौजूद था इससे पहले दीपक खन्ना ने गाड़ी चलाने की बात पुलिस के सामने कबूली थी पुलिस ने शुक्रवार को मृतिका की सहेली निधि को एकबार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है

नई दिल्ली: कंझावला मामले में एक ताजा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मामले में दीपक खन्ना नाम का एक आरोपी हादसे के वक्त के अपने घर पर ही मौजूद था। दीपक खन्ना पर उस गाड़ी को चलाने का आरोप है जिससे 20 वर्षीय अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया और जिसके नए साल के दिन उसकी मौत हो गई थी। उधर, पुलिस ने शुक्रवार को मृतिका की सहेली निधि को एकबार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Kanjhawala death case | There are media reports that Nidhi (eyewitness) has been arrested by Police. It is clarified that she has been called by Police to join the investigation: Delhi Police