Kanjhawala Death Case: दिल्ली पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष को किया गिरफ्तार, पुलिस को सातवें आरोपी की तलाश

नई दिल्ली: कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस को सातवें आरोपी अंकुश खन्ना की तलाश है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, वह आशुतोष की कार ही थी जिसके नीचे मृतक महिला को घसीटा गया था। गिरफ्तार हुए कार मालिक आशुतोष पर आरोपियों को बचाने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी (एल एंड ओ) सागर प्रीत हुड्डा ने गुरुवार को इस मामले में छठे और सातवें आरोपी के रूप में आशुतोष और अंकुश खन्ना का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि हम उनकी तलाश कर रहे हैं। ये दोनों हिरासत में लिए गए पांच लोगों के दोस्त हैं।

दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 5 आरोपियों को बचाने की कोशिश की। हालांकि जांच में यह पता चला है कि हादसे के वक्त गाड़ी अमित चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को पांचों आरोपियों को 4 दिन की और पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

