कंझावला मामलाः आरोपियों ने दोस्त से कार उधार ली, हादसे के बाद वापस उसके घर खड़ी कर गए, दिल्ली पुलिस ने तेज की जांच

नयी दिल्लीः कंझावला इलाके में हुई घटना की जांच दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी है। एएनआई ने बताया कि दिल्ली पुलिस की विशेष सीपी शालिनी सिंह ने 20 वर्षीय महिला की मौत की जांच के सिलसिले में मंगलवार तड़के जनौती गांव का दौरा किया, जहां युवती को करीब 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया था।

गृह मंत्रालय ने सिंह को 'तत्काल' एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस कथित रूप से मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, यहां तक कि शीर्ष पुलिस अधिकारी संजय अरोड़ा ने नागरिकों को पांच आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Delhi | Special CP Shalini Singh visits Janauti village for investigation into the Khanjawala incident where a woman was dragged by a car for a few kilometres https://t.co/yGrjnk3sKO pic.twitter.com/NYLwjIsTnl

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि कंझावला इलाके में हुई घटना में युवती को करीब 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया था और इस मामले में पीड़िता के पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, रात करीब दो बजे हुई इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपियों ने दुर्घटना से महज कुछ ही घंटे पहले यह कार किसी से उधार ली थी।

प्राथमिकी के अनुसार, दीपक खन्ना और अमित खन्ना ने अपने मित्र आशुतोष से कार ली और दुर्घटना के बाद कार वापस उसके घर पर खड़ी कर दी। दोनों ने आशुतोष को बताया कि उन्होंने शराब पी थी और कृष्ण विहार इलाके में कार की स्कूटी के साथ टक्कर हो गई थी। बाद में वे कंझावला की ओर भाग गए। हालांकि, पुलिस का कहना है कि आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त हुई स्कूटी सुलतानपुरी के कृष्ण विहार इलाके से मिली है।

A woman's body was dragged for a few kms by a car that hit her in Sultanpuri area in early morning hours today.After being hit by the car, the body got entangled in the wheel of the car & was dragged alongside. All the five occupants of the car have been apprehended: Delhi Police pic.twitter.com/g5wqYiDZmW