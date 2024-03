VIDEO: एमपी की लड़की के कोटा से अपहरण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के सीएम को फोन किया, पीड़िता के पिता को उसकी सुरक्षित वापसी का दिया आश्वासन

Highlights अपहृत छात्रा के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है अपराधियों ने छात्रा की फोटो उसके पिता को भेजी और 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी पिता ने तुरंत कोटा पुलिस को स्थिति की जानकारी दी

भोपाल: राजस्थान के कोटा में कोचिंग पढ़ रही मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाली एक छात्रा का सोमवार (18 मार्च) को कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। अपहृत छात्रा के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि, अपहरण के लिए जिम्मेदार अपराधियों ने छात्रा की फोटो उसके पिता को भेजी और 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी है।

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घटना का संज्ञान लिया है और मामले को लेकर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा से बात की है। उन्होंने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा, "हम अपनी बेटी को जल्द वापस चाहते हैं।"

अपहृत छात्रा शिवपुरी के एक शक्तिशाली समुदाय से है और राजस्थान के कोटा में अपनी पढ़ाई कर रही थी। वह 18 मार्च को लापता हो गई थी, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने उसके पिता को उसकी तस्वीर भेजी और 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।

अपहरण की जानकारी मिलने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हस्तक्षेप किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से बात की और छात्र की सुरक्षित वापसी के लिए त्वरित पुलिस कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने पीड़िता के पिता को इस मामले में अपनी व्यक्तिगत भागीदारी के बारे में भी आश्वस्त किया और उन्हें अपडेट रखने का वादा किया।

Union Minister Jyotiraditya Scindia calls up Rajasthan CM Bhajanlal Sharma to request him for urgent of a girl kidnapped from Madhya Pradesh';s Shivpuri. pic.twitter.com/grSmruNKPQ