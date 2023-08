बिहार के अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या, भाई की हत्या में थे मुख्य गवाह, मिल चुकी थी धमकी

Highlights बिहार के अररिया जिले में शुक्रवार की सुबह एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई मृत पत्रकार विमल कुमार प्रमुख हिंदी दैनिक से जुड़े थे, साल 2019 में उनके भाई की भी हत्या हुई थी परिजनों ने कहा कि पत्रकार विमल कुमार छोटे भाई की हत्या में मुख्य गवाह थे, इस कारण उनकी हत्या हुई

पटना: बिहार के अररिया जिले में शुक्रवार की सुबह एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मृत पत्रकार विमल कुमार प्रमुख हिंदी दैनिक से जुड़े थे, जिनकी अज्ञात हथियारबंद अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक घटना अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में हुई। वहां पर सुबह में करीब 5.30 बजे मोटरसाइकिल सवार दो अपराधी पत्रकार विमल के आवास पर पहुंचे और उन्हें घर के दरवाजे पर बेहद करीब से गोली मार दी। हमले में विमल के सीने में दाहिनी ओर लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गयी।

VIDEO | "A journalist from Dainik Jagran, Vimal, was shot dead by four men at around 5.30 am in Raniganj market area in Bihar's Araria. The FSL team is at the spot, deceased's body was taken for post-mortem. Efforts are underway to nab the accused," says Ashok Kumar Singh, SP,… pic.twitter.com/NzAtzXnJcS