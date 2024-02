Jawaharlal Nehru Stadium Collapsed: पंडाल गिरने से आठ से अधिक लोग हुए घायल, कई के दबने की आशंका

Highlights जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंडाल गिरा, 8 से अधिक घायल घायलों को इलाज के लिए एम्स किया गया रैफर दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद

Jawaharlal Nehru Stadium Stage Collapse: दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास पंडाल गिरने से आठ से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई है। वहीं, बताया जा रहा है कि कई पंडाल गिरने से नीचे दबे हुए हैं। राहत-बचाव का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

#WATCH | Police say more than 8 people have been injured after a temporary structure installed near Gate number 2 of Jawaharlal Nehru stadium collapsed pic.twitter.com/Dc5sZTwqyb — ANI (@ANI) February 17, 2024

शादी के लिए तैयार हो रहा था पंडाल

मिली जानकारी के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शादी के लिए गेट नंबर-2 पर एक पंडाल तैयार हो रहा था। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार जोर की आवाज हुई और पंडाल गिर गया। फिलहाल, सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। मजदूरों के अनुसार, जिस वक्त यह घटना घटी अधिकतर मौजूद खाना खा रहे थे।

#WATCH | On pandal collapse incident, man working as a security guard on Delhi's Jawaharlal Nehru stadium premises says, "The incident happened when the labourers were on lunch. There has not been a heavy impact." pic.twitter.com/qDanyNTUyw — ANI (@ANI) February 17, 2024

यहां से लोगों ने पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी। मौके पर फायर डिपार्टमेंट की टीम भी पहुंची है।

रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी

फायर डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में जिस जगह पर पंडाल गिरा है वहां पर लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्रेन की मदद से पंडाल को हटाया जा रहा है। यह घटना सुबह लगभग 11 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट 2 पर हुई। यहां पर शादी समारोह के लिए लगाया जा रहा एक पंडाल गिर गया।

#WATCH | Personnel of Delhi Fire Services is carrying out a search and rescue operation at the site of pandal collapse on Delhi's Jawaharlal Nehru Stadium premises.



"Today at around 11am, one pandal being installed for a wedding function at Gate 2 of Jawaharlal Nehru Stadium… pic.twitter.com/YKlF16pzev — ANI (@ANI) February 17, 2024

लगभग 10-12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन सभी को फिलहाल हटा दिया गया और इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर दिल्ली पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस मौजूद हैं।

#WATCH | On pandal collapse incident in Delhi's Jawaharlal Nehru Stadium, Asif Ansari, Medical technician-Emergency services of Lal Bahadur Shastri Hospital says, "10-12 people who have suffered injuries have been shifted to hospital. Rescue operation is underway." pic.twitter.com/a18qeYsmm2 — ANI (@ANI) February 17, 2024

लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मेडिकल तकनीशियन-आपातकालीन सेवा आसिफ अंसारी ने बताया कि 10-12 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव अभियान जारी है।



