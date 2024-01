दिल्ली में 12 साल के छात्र को उसके सीनियर्स ने स्कूल में पीटा, 9 दिनों बाद बच्चे की अस्पताल में हुई मौत, पुलिस जुटी कार्रवाई में

Highlights दिल्ली के सरकारी स्कूल में वरिष्ठ छात्रों की पिटाई से घायल हुए 12 साल छात्र की हुई मौत छात्र ने 9 दिनों तक अस्पताल में किया जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष, लेकिन नहीं बची जिंदगी छात्र पर स्कूल में बीते 11 जनवरी को हमला हुआ था और 20 जनवरी को उसकी मौत हो गई है

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली एक जघन्य वारदात के कारण फिर से चर्चा में है। जी हां, अपराध की यह घटना उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके की है। जहां एक सरकारी स्कूल में वरिष्ठ छात्रों द्वारा की गई कथित तौर पर पिटाई से घायल हुए 12 वर्षीय छात्र की अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच चली 9 दिनों की लड़ाई के बाद आखिरकार मौत हो गई।

घटना के विषय में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बीते सोमवार को बताया कि छात्र पर बीते 11 जनवरी को हमला हुआ था और इलाज के दौरान 20 जनवरी को उसकी मौत हो गई है।

A 12-year-old boy died in a hospital on January 20th, 9 days after he was allegedly assaulted by a senior in a school in Delhi. A postmortem by a board of doctors is being carried out to ascertain the cause of death. Legal action would be taken as per the report. The incident…