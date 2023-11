IIT-BHU: रात 2 बजे कैंपस में घूम रही थी छात्रा, मनचलों ने फाड़े कपड़े, लड़की ने लगाए गंभीर आरोप, देखें वीडियो

Highlights 2 बजे छात्रा अपने दोस्त के साथ कैंपस में घूम रही थी मनचलों ने कैंपस में छात्रा के दोस्त को पीटा छात्रा के कपड़े फाड़े, कैंपस में छात्रों ने किया प्रदर्शन

IIT-BHU: छात्रा अपने दोस्त के साथ कैंपस में घूम रही थी। इसी बीच उनके पास बाइक सवार आते हैं और उन्हें रोककर छात्रा के दोस्त की पिटाई करने लग जाते हैं। दोस्त की पिटाई के बाद छात्रा को साथ में ले जाते हैं। इन मनचलों पर आरोप है कि इस दौरान छात्रा के कपड़े फाड़े जाते हैं और छेड़खानी की जाती हैं। इसके बाद छात्रा को आपत्तिजनक अवस्था में एक सड़क किनारे छोड़ मनचले भाग जाते हैं।

Incident took place around 2 AM on 2 Nov, frequent cases of physical abuse happening in IIT (BHU), Varanasi. Years of hard work and toil coming in to an IIT, wedeserve a place safe for everyone.@TheLallantop@desimojito@erbmjha@TheSquind@_ahania@the_hindu#iitbhupic.twitter.com/aPx0U5nX10