Gujarat coast: 3300 किग्रा मादक पदार्थ बरामद, कीमत 1300 से 2000 करोड़ रुपये, पांच विदेशी अरेस्ट, नौसेना, गुजरात पुलिस और एनसीबी ने की कार्रवाई, गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई

Highlights अधिकारियों के अनुसार यह नौका एक ईरानी बंदरगाह से आयी थी। समुद्र से जब्त किये गये मादक पदार्थ की सबसे बड़ी खेप है। 158.3 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामेफेटामाइन और 24.6 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन शामिल है।

Gujarat coast: भारतीय नौसेना, गुजरात पुलिस और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने एक संयुक्त अभियान में गुजरात तट के पास अरब सागर में एक नौका से 3,300 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए और इस संबंध में पांच विदेशियों को गिरफ्तार किया। यह समुद्र से नशीले पदार्थों की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार यह नौका एक ईरानी बंदरगाह से आयी थी। अधिकारियों का कहना है कि यह अब तक की किसी भी कार्रवाई में समुद्र से जब्त किये गये मादक पदार्थ की सबसे बड़ी खेप है। एनसीबी महानिदेशक एस एन प्रधान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत 1,300 से 2,000 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय नौसेना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और गुजरात पुलिस द्वारा की गई इस संयुक्त कार्यवाई को एक ‘‘ऐतिहासिक सफलता’’ और देश को मादक पदार्थ मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का एक प्रमाण बताया है।

मछली पकड़ने वाली अपंजीकृत नौका को मंगलवार सुबह अरब सागर में भारतीय तट से लगभग 60 समुद्री मील दूर और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के पास रोका गया था। नौसेना ने अपने समुद्री टोही विमान पी8आई और एक युद्धपोत पर समुद्री कमांडो और हेलीकॉप्टर तैनात किये। एनसीबी ने कहा कि जब्त किये गए लगभग 3,300 किलोग्राम प्रतिबंधित सामग्री में 3,110 किलोग्राम चरस या हशीश, 158.3 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामेफेटामाइन और 24.6 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन शामिल है।

उसने बताया कि ये मादक पदार्थ उन पैकेट से बरामद किया गया जिन पर 'रास अवद गुड्स कंपनी, प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान' की मुहर लगी हुई है। मादक पदार्थ के मूल्य की गणना के लिए कोई मानक नहीं है क्योंकि यह मात्रा, गुणवत्ता, क्षेत्र और मांग और आपूर्ति के आधार पर भिन्न होता है। हालांकि, एनसीबी के अनुसार, मोटा अनुमान है कि हशीश की अंतरराष्ट्रीय कीमत 5-10 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और मेथ (मेथामफेटामाइन) और हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय कीमत 2-5 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम है।

