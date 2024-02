Ganpat Gaikwad Arrested: कल्याण से बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने कहा- अगर मेरे बेटे को थाने के अंदर पुलिस के सामने पीटा, तो मैं क्या करूंगा

Highlights शिवसेना की कल्याण इकाई के प्रमुख महेश गायकवाड़ पर गोलियां चलाईं। हम तीन और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Ganpat Gaikwad Arrested: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने अपने सहयोगी शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट नेता को गोली मार दी। इस घटना को लेकर सत्ता और विपक्ष में हो हल्ला शुरू हो गया है। भूमि विवाद को लेकर विपक्ष ने शिंदे सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया घटना के पीछे संपत्ति विवाद लग रहा है और आगे की जांच जारी है। कल्याण पश्चिम के गणपत गायकवाड़ और हर्षल नाना केने ने पहले उल्हासनगर में हिल लाइन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक के केबिन के अंदर महेश और राहुल पाटिल पर गोलीबारी की। संदीप अनंत सरवनकर और अन्य सहयोगियों पर भी मामला दर्ज किया गया, क्योंकि वे गणपत का समर्थन कर रहे थे। सरवनकर को गणपत और केने के साथ गिरफ्तार किया गया है।

#WATCH | Ulhasnagar firing incident | Arrested BJP MLA Ganpat Gaikwad being brought out of police station for medical examination. He will be produced before court today. Three people, including Gaikwad have been arrested in connection with the incident.



DCP Sudhakar Pathare… pic.twitter.com/HIWIzyfg25 — ANI (@ANI) February 3, 2024

पुलिस उपायुक्त (जोन 4-ठाणे) सुधाकर पठारे ने कहा कि हम तीन और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे संपत्ति विवाद के बाद गणपत और महेश हिल लाइन पुलिस स्टेशन आए थे, जब बहस हुई तो वे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के कार्यालय में बैठे थे।

बहस इतनी बढ़ गई कि गणपत और उसके पक्ष के एक अन्य व्यक्ति ने कथित तौर पर महेश और पाटिल पर कई राउंड गोलियां चला दीं। महेश और पाटिल को पहले उल्हासनगर के मीरा अस्पताल ले जाया गया और बाद में ठाणे के ज्यूपिटर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। गणपत गायकवाड़ ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा कि उनके बेटे को पुलिस थाने में पीटा जा रहा था इसलिए उन्होंने फायरिंग की।

Ulhasnagar firing incident | Maharashtra Deputy CM and Home Minister Devendra Fadanavis has ordered a high-level inquiry into the incident.



(File photo) pic.twitter.com/LTJCE8XpSx — ANI (@ANI) February 3, 2024

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेमहाराष्ट्र में ‘‘अपराधियों का साम्राज्य’’ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। महेश गायकवाड़ को पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें ठाणे स्थित एक निजी चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। शिवसेना की कल्याण इकाई के प्रभारी गोपाल लांडगे ने कहा, ‘‘उनका (महेश गायकवाड़ का) ऑपरेशन सफल रहा।’’

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे के मुताबिक गणपत गायकवाड़ का बेटा जमीन संबंधी विवाद के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने आया था, तभी महेश गायकवाड़ अपने लोगों के साथ वहां पहुंचे। बाद में गणपत गायकवाड़ भी थाने पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि विधायक और शिवसेना नेता के बीच विवाद के दौरान गणपत गायकवाड़ ने वरिष्ठ निरीक्षक के कक्ष के अंदर महेश गायकवाड़ पर कथित तौर पर गोलियां चलाईं, जिससे वह और उनका सहयोगी घायल हो गए।

Ulhasnagar firing incident | A Crime branch SIT, led by ACP Nilesh Sonawane, formed for the investigation of the incident. https://t.co/kKVffft9IR — ANI (@ANI) February 3, 2024

गणपत गायकवाड़ ने एक समाचार चैनल से कहा, ‘‘हां, मैंने खुद (उन्हें) गोली मारी। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर मेरे बेटे को पुलिस थाने के अंदर पुलिस के सामने पीटा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा।’’ उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पांच गोलियां चलाईं। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ‘‘महाराष्ट्र में अपराधियों का साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यदि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो महाराष्ट्र में केवल अपराधी पैदा होंगे। आज उन्होंने मुझ जैसे भले आदमी को अपराधी बना दिया।’’ पुलिस ने गणपत गायकवाड़ के अलावा दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है।

#WATCH | Ulhasnagar firing incident | Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "...Firing incident is happening in the home town of CM Eknath Shinde and the MLA openly says that Shinde forced him to shoot, that the CM should resign...Today, it happened at a Police station. The manner… pic.twitter.com/NBQwvxyhJP — ANI (@ANI) February 3, 2024

एक अधिकारी ने बताया कि उन पर 307 (हत्या का प्रयास) और 120बी (आपराधिक साजिश) सहित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाषा ठाणे, दो फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक पुलिस थाने के परिसर में शुक्रवार देर रात हुई गोलीबारी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का एक स्थानीय नेता घायल हो गया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने में रात करीब 10.30 बजे हुई इस घटना में एक प्रतिद्वंद्वी राजनेता शामिल था। सूत्रों ने बताया कि इस गोलीबारी में शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ घायल हो गए और उन्हें ठाणे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

