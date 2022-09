बिहार के पूर्व विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह को झटका, दानापुर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, जाना पड़ सकता है जेल, जानें मामला

Highlights कार्तिकेय सिंह पर दर्ज मामले में आज दानापुर कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह दानापुर कोर्ट नहीं पहुंचे। 16 अगस्त को ही कार्तिकेय सिंह को कोर्ट में पेश होना था।

पटनाः बिहार के पूर्व विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह को अदालत ने जमानत नहीं दी। दानापुर कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया। अब उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। कल ही विभाग बदल कर उन्हें गन्ना उद्योग विभाग सौंपा गया था, जिसके बाद उन्होंने देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

बाहुबली नेता एवं पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय वर्ष 2014 के अपहरण के एक मामले में आरोपित हैं। कार्तिकेय कुमार के वकील जनार्दन राय ने खुद इस बात की जानकारी दी थी। बता दें कि 2015 और 2017 में भी उनकी जमानत याचिका रद्द हुई थी। वारंट को लेकर विवाद और अपहरण के मामले में कार्तिकेय सिंह पर दर्ज मामले में आज दानापुर कोर्ट में सुनवाई हुई।

Bihar | Danapur court rejects the anticipatory bail plea of Kartikeya Singh, former state law minister.



Singh allegedly has an outstanding arrest warrant against him in a kidnapping case.



(File photo) pic.twitter.com/WIgBj57AXM