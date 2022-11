मऊ से सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अरेस्ट, 1.48 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्तियां कुर्क

Highlights धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार अंसारी (59) इस समय उत्तर प्रदेश के बांदा की जेल में बंद है। जमीन हथियाने, हत्या और जबरन वसूली के आरोप शामिल हैं।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक और गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि 30 वर्षीय अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ईडी कार्यालय में हुई लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उनके पिता और परिवार के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने, ईडी ने मुख्तार अंसारी की 1.48 करोड़ रुपये (रजिस्ट्री मूल्य) की सात अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।

ED arrests Abbas Ansari, SBSP MLA and son of gangster-turned-politician Mukhtar Ansari, in money laundering case: Officials