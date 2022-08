स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में 2000 जिंदा कारतूस बरामद, छह आरोपी गिरफ्तार

Highlights दिल्ली पुलिस ने 2000 कारतूस और अन्य हथियारों के साथ 6 लोगों को पकड़ा। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने आंनद विहार इलाके से 2 बैग के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए लोग हथियारों के सप्लायर्स है, पुलिस फिलहाल इन सभी से पूछताछ में जुटी है।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गोला-बारूद की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह से लगभग 2000 जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में पहले से ही सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है। इस बीच पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है।

पूर्वी दिल्ली पुलिस ने आंनद विहार इलाके से 2 बैग के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर इसके सप्लायर्स है। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी है कि दो हजार कारतूस की सप्लाई कहां और किसे करने की योजना थी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इन हथियारों और कारतूसों का इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल हो सकता था।

Delhi Police busts a syndicate involved in the smuggling of ammunition, recovers a huge quantity of ammunition including around 2000 live cartridges; 6 persons arrested.