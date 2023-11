दिल्ली: खालिस्तान के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन; गैंगस्टर अर्शदीप डाला के 2 शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

नई दिल्ली: खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसते हुए उसके दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रविवार देर रात गैंगस्टर के गिरोह के दो शूटरों के साथ मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घटना मयूर विहार इलाके की बताई जा रही है।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की यह कार्रवाई खालिस्तानी तत्वों और उनके समर्थकों के खिलाफ है जिस पर पुलिस काफी समय से जांच कर रही है। निरंतर रूप से पुलिस की नजरें खालिस्तानी गतिविधियों पर बनी हुई है जो देश के विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

अर्श उर्फ अर्शदीप डाला कनाडा में स्थित एक खालिस्तानी आतंकवादी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, उसके लश्कर-ए-तैयबा जैसे चरमपंथी और आतंकवादी संगठनों से संबंध बताए जाते हैं। वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का भी करीबी है।

#WATCH | Delhi: After a brief encounter last night, Delhi police special cell arrested two shooters of Arsh Dalla gang from Mayur Vihar area pic.twitter.com/JJTQYC1vQp