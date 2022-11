श्रद्धा मर्डर केस: आफताब का अपने घर के बाहर बैग लादकर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने, श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को ले जाने का शक

Highlights पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि सीसीटीवी में दिख रहा है पूनावाला इस खौफनाक मर्डर केस में ये पहला सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है धुंधली क्लिप में एक आदमी अंधेरे में एक बैग और एक बॉक्स का पैकेज पकड़े हुए जाता हुआ नजर आ रहा है

नई दिल्ली: श्रद्धा वालकर की नृशंस हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का पिछले महीने (18 अक्टूबर) सुबह एक बैग ले जाने का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अनुमान लगा रही है कि वह श्रद्धा के शरीर के अंगों को ले जा रहा है। इस धुंधली क्लिप में एक आदमी अंधेरे में एक बैग और एक बॉक्स पैकेज पकड़े हुए सड़क पर चल रहा है। हालांकि उसका चेहरा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि वह पूनावाला है।

इस खौफनाक मर्डर केस में ये पहला सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच में कई विवरण सामने आए हैं, जिसमें नवीनतम वाकर की 2020 की एक सहयोगी के साथ कथित चैट है जिसमें उसने बताया कि आफताब द्वारा पीटे जाने के बाद वह कैसे दर्द में थी।

#WATCH | Shraddha murder case: CCTV visuals of Aftab carrying bag at a street outside his house surface from October 18 pic.twitter.com/S2JJUippEr