Delhi Horror: युवती को करीब 12 किमी तक कार से घसीटा, कोर्ट ने पांचों आरोपियों की तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, मेडिकल बोर्ड गठित

Highlights सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर घटना का समय निर्धारित किया जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ और आरोप जोड़े जा सकते हैं। आवास के बाहर धरना-प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की।

नई दिल्लीः दिल्ली की अदालत ने पांचों आरोपियों की तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा दिया है। सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली के कंझावला इलाके में हुई घटना की पीड़िता के पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल बोर्ड गठित है।

दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि अभियुक्तों को 3 दिन के रिमांड में लिया गया है। पुलिस जल्द से जल्द जांच पूरी करके चार्ज शीट दाखिल करेगी। सारे सबूत इकट्ठा करके अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज़ किया है। अभी तक 5 अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया है। मामलें में फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई है। पुलिस लगातार पीड़िता के परिवार के संपर्क में है।

Death of 20-year-old woman in road accident: Delhi court remands five accused in three days' police custody

दिल्ली के कंझावला इलाके में हुई घटना में युवती को करीब 12 किमी तक कार से घसीटा गया, पांच आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपियों को कंझावला इलाके में अपराध स्थल पर ले जाया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर घटना का समय निर्धारित किया जाएगा।

Accused will be taken to scene of crime in Delhi's Kanjhawla, timeline to be established on basis of CCTV footage, digital evidence: Police