दिल्ली: फ्लाईओवर के नीचे सड़ी-गली हालत में मिला महिला की लाश, इलाके में मची सनसनी

Highlights दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में विदेशी महिला की लाश मिलने से सनसनी फ्लाईओवर के नीचे मिली सड़ी-गली हालत में लाश पुलिस मामले की जांच में जुटी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक अंडरपास के पास विदेशी महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक, महिला की लाश सड़ी-गली हालत में अंडरपास के पास पड़ा हुआ था, जिसे देखकर पहचानना भी मुश्किल है।

गौरतलब है कि घटना शुक्रवार रात की है जब पेट्रोलिंग के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों को विदेशी महिला का शव नजर आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लिया और आगे की जांच में जुट गई।

शाहदरा डीसीपी रोहित मीणा ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मृतक महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक की थी। जिसका शव सड़ी-गली हालत में मिला। उन्होंने कहा कि महिला की लाश के पास से मौके पर पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

Delhi | A highly decomposed body of a foreign national born in 1956 was found near an underpass in Geeta Colony area. Passport and other documents have also been recovered from the spot. Further investigation is underway: DCP Shahdara, Rohit Meena (17.03) pic.twitter.com/wx7ygugtqA