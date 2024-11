Delhi Crime: उधार मांगने पर शख्स की हत्या, वेलकम इलाके में फायरिंग से दहशत; 3 नाबालिग गिरफ्तार

Delhi Crime: राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए है कि उन्हें कानून का जरा भी डर नहीं रहा। ताजा मामला वेलकम इलाके में आज (9 नवंबर) तीन हमलावरों ने नदीम नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों की संख्या तीन थी, जिन्होंने नदीम के घर के पास पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसके साथी शाहनवाज के दाहिने पैर में गोली लगी। तीसरा व्यक्ति बाल-बाल बच गया।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों में से एक ने नदीम से ब्याज पर 10,000 रुपये उधार लिए थे और नदीम ब्याज चुकाने के लिए आरोपी पर दबाव बना रहा था। इसी के चलते तीनों नाबालिगों ने नदीम की हत्या कर दी।

Delhi: Firing Incident in Kabir Nagar, North-East Delhi, Sparks Fear Among Locals



One dead



Location: Kabir Nagar, Lane No. 5, Welcome Police Station , North-East Delhi, was shaken by a firing incident.



Three friends, who had come to pick up food on a scooter, were attacked… pic.twitter.com/vhqZbsHvdU