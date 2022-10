दिल्ली के सुंदर नगरी में 25 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या, देखते रहे लोग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

Highlights दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में 25 साल के युवक मनीष की चाकू मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित की चाकू मारकर हत्या की। आरोपियों की पहचान फैजान, बिलाल और अरमान के तौर पर हुई है।

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में 25 साल के एक युवक की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के इलाके में हुई ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। वीडियो में नजर आता है कि घटना के समय गली में कई और लोग भी वहां खड़े थे और वे इस वारदात को होते हुए चुपचाप देखते रहे।

मारे गए शख्स की पहचान मनीष के रूप में हुई है। चाकू मारे जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वारदात में कथित संलिप्तता के आरोप में तीन संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान फैजान, बिलाल और अरमान के तौर पर हुई है।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित की चाकू मारकर हत्या की। तीनों आरोपी पीड़ित के ही इलाके में रहते हैं। पुलिस को शाम करीब 7.40 बजे पीसीआर कॉल आई कि एक शख्स को दो-तीन लोगों ने चाकू मार दिया है।

A youth named Manish was stabbed to death in Sunder Nagri area of ​​Delhi, 3 accused (Aalam, Bilal and Faizan) arrested by Delhi Police. pic.twitter.com/b6OS7v1s0k