Delhi Crime News: नशे में धुत्त 16 वर्षीय किशोर ने 17 वर्षीय युवक पर 55 पर बार चाकू से वार किया, आरोपी ने गला काटा और नाचते हुए शव को सड़क पर घसीटा, हत्या की भयावह तस्वीर सीसीटीवी में कैद

Delhi Crime News: दिल्ली के वेलकम कॉलेनी में पिछले सप्ताह नशे में धुत्त 16 वर्षीय एक किशोर ने एक अन्य किशोर पर चाकू से 55 बार हमला किया। इस दौरान आरोपी ने किशोर का गला काटा तथा नाचते हुए पीड़ित के शव को सड़क पर घसीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने बृहस्पतवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को जनता मजदूर कॉलेनी में हुई इस हत्या की भयावह तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2.23 मिनट के फुटेज में आरोपी अपने आसपास के लोगों को धमकी देते हुए नजर आ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने कबूल किया कि वह उस 17 वर्षीय किशोर को नहीं जानता था, जिससे उसने बिरयानी खरीदने के लिए पैसे मांगे थे।

उन्होंने बताया कि आरोपी को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने कहा, ‘‘हमने हत्या में इस्तेमाल हथियार पहले ही बरामद कर लिया है। हम जांच कर रहे हैं कि उसने चाकू कहां से खरीदा था।” अधिकारी ने बताया कि वारदात मंगलवार रात करीब सवा ग्यारह बजे हुई थी, घटना के बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को एक संकरी गली में एक व्यक्ति को घसीटते हुए और चाकू से वार करते हुए देखा जा सकता है। अपराध की जांच कर रहे एक अधिकारी ने कहा, ‘‘वह यहीं नहीं रुका। घटना को अंजाम देते वक्त उसे नाचते हुए देखा गया। एक व्यक्ति ने यह देखने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन आरोपी ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया।”

अधिकारी ने बताया कि यह तब शुरू हुआ जब पीड़ित ने आरोपी के लिए बिरयानी खरीदने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज आरोपी गुस्से में आ गया और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। अधिकारी ने बताया, “आरोपी ने जाफराबाद निवासी 17 वर्षीय किशोर के साथ जबरदस्ती की।

आरोपी ने पीड़ित का गला तब तक दबाए रखा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया, इसके बाद उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और उस पर कई बार वार किया। इसके बाद वह उसे घसीटकर एक गली में ले गया। पीड़ित के चेहरे, गर्दन, पीठ और आंखों के नीचे 55 से अधिक बार चाकू के हमले के निशान मिले।”

Delhi- A Muslim Yusuf (17) a resident of Jafrabad colony, son of a single mother a domestic help was murdered in Welcome colony of Northeast Delhi by an inebriated 16 y/o for 350₹ on Wednesday around 10.20 PM



-Horrible murdér Captured in CCTV Camera. pic.twitter.com/wVYPPer0yt