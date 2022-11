श्रद्धा वालकर हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराने की दी मंजूरी, पुलिस कस्टडी भी 5 दिनों के लिए बढ़ाई

Highlights आफताब पूनावाला की पुलिस हिरासत अगले पांच दिनों के लिए बढ़ाई गई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की दी इजाजत जज ने आफताब से पूछा कि क्या वह नार्को टेस्ट के नतीजों से वाकिफ है, जिस पर उसने अपनी सहमति दी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला की पुलिस हिरासत अगले पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की भी इजाजत दे दी।

जज ने आफताब से पूछा कि क्या वह नार्को टेस्ट के नतीजों से वाकिफ है, जिस पर उसने अपनी सहमति दे दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट की कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। इससे पहले दिल्ली ने गुरुवार को मामले की सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपी आफताब पूनावाला की पेशी के लिए कोर्ट के समक्ष अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था।

पुलिस ने अदालत में यह भी कहा कि आरोपी आफताब को जांच के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ले जाया जाना है क्योंकि दोनों वहीं रुके थे। वहीं मामले की पूछताछ कर रहे अधिकारियों का कहना है कि आफताब उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। “उनके बयान बार-बार बदल रहे हैं। उसने पहले जांचकर्ताओं को बताया कि उसने पीड़ित का फोन महाराष्ट्र में फेंक दिया था, लेकिन अब उसका दावा है कि उसने उसे दिल्ली में कहीं गिरा दिया था।

Delhi court extends the police custody of Shraddha murder accused Aftab Poonawala for the next five days. pic.twitter.com/nQcWQaZwEw