Delhi Blast Case: एनआईए ने कश्मीरी व्यक्ति को किया गिरफ्तार, डॉ. उमर के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप
By रुस्तम राणा | Updated: November 16, 2025 19:41 IST2025-11-16T19:41:15+5:302025-11-16T19:41:15+5:30
Delhi Blast Case: दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक कश्मीरी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर विस्फोटकों से लदी कार चलाने वाले संदिग्ध उमर उन नबी के साथ मिलकर लाल किले के पास आतंकी हमला करने की साजिश रची थी, जिसमें 10 लोग मारे गए थे।
एनआईए ने आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके नाम पर 10 नवंबर को हुए हमले में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 कार पंजीकृत थी। केंद्रीय एजेंसी ने अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के एक बयान में कहा गया है, "एनआईए की जाँच से पता चला है कि जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी आरोपी ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी।"
आमिर राशिद अली कथित तौर पर उस हुंडई i20 कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसका इस्तेमाल अपराध में किया गया था। एनआईए की फोरेंसिक जांच में दुर्घटनाग्रस्त कार के मृत चालक की पहचान पुलवामा जिले के निवासी उमर उन नबी के रूप में हुई थी, जो फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करता था।