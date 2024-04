Delhi Accident: अचानक से आई तेज रफ्तार कार ने खोया कंट्रोल, फेमस कचौड़ी शॉप में मारी टक्कर

Highlights दिल्ली का राजपुर रोड पर पड़ने वाले फेमस कचौड़ी शॉप में एक भयावह हादसा हो गया जहां, दुकान में अचानक से तेज रफ्तार कार आ गई और पूरी दुकान में पड़े माल को गिरा दिया दुकान में अचानक से आई कार की वजह से कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए

नई दिल्ली: दिल्ली का राजपुर रोड पर पड़ने वाले फेमस कचौड़ी शॉप में एक भयावह हादसा हो गया। जहां दुकान में अचानक से तेज रफ्तार कार आ गई और पूरी दुकान में पड़े माल को गिरा दिया। दुकान में अचानक से आई कार की वजह से कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए और कुछ दूर जा गिरे। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुए इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजर तब पड़ी जब यह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

साथ ही वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कार की टक्कर के कुछ सेकेंड बाद आसपास के लोग घायलों की मदद के लिए आगे आए। खबरों के मुताबिक, हादसा दिल्ली के राजपुर रोड, सिविल लाइंस पर फतेह की कचौरी की दुकान पर हुआ। दुकान पर दर्जनों लोग हादसे के दौरान कचौरी खा रहे थे।

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए दो मिनट लंबे वीडियो में काली टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति कार और दीवार के बीच गिरकर कुचले जाने से बाल-बाल बचता दिख रहा है। टक्कर के बाद ड्राइवर कार से बाहर नहीं निकलता और कुछ देर बाद वह कार को दुकान के बाहर ले जाता है।

इस घटना में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक यह घटना दोपहर करीब 3 बजे की है और रविवार, 31 मार्च को यह हादसा हुआ।

#WATCH : Cctv footage of a speeding car rams into kachori shop near Rajpur Road, Delhi.#Delhi#SpeedingCar#CarAccident#CCTV#RoadAccident#Accident#DelhiAccidentpic.twitter.com/EPgpKPHgOY