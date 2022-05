Pooja Singhal: कोर्ट ने पूजा सिंघल और उसके सीए सुमन कुमार को चार दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजा

Highlights डिजिटल उपकरणों से डेटा एकत्र किया गया है जिसको लेकर होगी पूछताछ ईडी के वकील ने कहा- कल से लागू होगी चार दिनों की ईडी रिमांड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित खनन सचिव को किया गया है गिरफ्तार

रांची: झारखंड की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार को अदालत ने सोमवार को 4 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय के वकील बीएमपी सिंह ने कहा, कोर्ट ने पूजा सिंघल और सुमन कुमार को 4 दिन के ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। यह 4 दिन की अवधि कल से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा, डिजिटल उपकरणों से डेटा एकत्र किया गया है और उनका सामना किया जाएगा। इसलिए उन्हें ईडी रिमांड पर लिया गया है।

आपको बता दें कि झारखंड की निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी से पहले आईएएस पूजा सिंघल से इस मामले में पूछताछ की थी और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें बीते सप्ताह बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।

Court has sent Pooja Singhal (suspended Jharkhand Mines Secy) & Suman Kumar (her CA) to 4-day ED remand. This 4-day duration begins tomorrow. Data has been collected from digital devices & they'll be confronted with it. So, they've been taken under ED remand: ED lawyer BMP Singh pic.twitter.com/LKd0zWLntY