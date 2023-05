कांग्रेस को समर्थन करने वाले भतीजे ने भाजपा समर्थक चाचा की कर दी हत्या, कर्नाटक के नतीजों के बाद सामने आई 'नफरत के बाजार' की दिल दहलाने वाली तस्वीर

By विनीत कुमार | Published: May 15, 2023 11:39 AM

कर्नाटक में चुनावी नतीजों के बाद हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांग्रेस की जीत के बाद जश्न मना रहे एक कथित कांग्रेस समर्थक युवक ने भाजपा समर्थक चाचा की आपत्ति जताने पर हत्या कर दी।

कर्नाटक में भतीजे ने की चाचा की हत्या (फाइल फोटो)

