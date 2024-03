Budaun Double Murder Update: 'भैया छोड़ दो'.. 22 बार चाकू का वार, अब साजिद का भाई जावेद गिरफ्तार, खुलेंगे सभी राज

Highlights बदायूं हत्याकांड में दूसरा आरोपी गिरफ्तार जावेद को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार बीते दिनों पहले दो भाईयों की गई निर्मम हत्या

Budaun Double Murder Update: बदायूं में हुए दोहरे हत्याकांड में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम किया गया। जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साजिद ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों भाईयों को मौत के घाट उतारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि साजिद ने चाकू से दोनों भाईयों को काट डाला। साजिद ने एक दो बार नहीं बल्कि 22 बार से ज्यादा चाकू के वार दोनों मासूमों के शरीर पर किए।

#WATCH | Budaun Double Murder Case | Second accused in the matter, Javed arrested by Police from Bareilly (Uttar Pradesh) last night.



In a video, sourced to Police, he is heard saying, "...I ran straight to Delhi and from there I have to come to Bareilly to surrender. I have… pic.twitter.com/zIPcXZ0bwy — ANI (@ANI) March 21, 2024

#WATCH | Mother of Budaun boys killed by barber Sajid says, "He came to my home and asked me for Rs 5000. After I gave him the money, he went upstairs where my sons were playing. Then, he mercilessly killed my sons. I want justice. Questioning should be done in front of us." pic.twitter.com/8daXUODsc5 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 21, 2024

दोहरे हत्याकांड पर एसएसपी बदांयू आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बड़े भाई पर 11 घाव हैं। घाव के निशान हत्या के हथियार के आकार से मिलते जुलते हैं। छोटे लड़के की गर्दन और चेहरे पर दो चोटें थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सदमा और रक्तस्राव बताया गया।



#WATCH | On double murder case, SSP Budaun Alok Priyadarshi says, "Five teams have been constituted to nab the other absconding accused in the case. A reward of Rs 25,000 has been on his arrest. The post-mortem report reveals that the older sibling had 11 wounds on his body. The… pic.twitter.com/tFor6p2RdD — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 21, 2024

क्या कहते हैं अभिभावक

दो मृतक बच्चों की मां संगीता ने कहा कि साजिद उनके घर हमेशा नहीं आता था। हमारे बच्चे बाल कटवाने के लिए उसके सैलून पर जाते थे। साजिद ने हमसे 5,000 रुपये उधार मांगे थे, वह पैसे लेने आया था। मेरा मानना ​​है कि वे किसी संगठन से जुड़े थे, जो इस घटना के पीछे है। जावेद साजिद के भाई को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए संभव है क्योंकि वह असली मकसद का खुलासा कर सकते हैं। पीड़ितों के पिता विनोद कुमार ने कहा हम सरकार से विस्तृत जांच का आदेश देने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि साजिद की पत्नी सना को सारे राज पता हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करें तो सारे राज खुल जाएंगे।

#WATCH | On double murder case, DM Budaun Manoj Kumar says, "SSP Budaun had requested a magisterial inquiry into the case. For inquiry into the case, we have appointed the city magistrate (senior PCS officer) to conduct an inquiry & submit his report in the next 15 days." pic.twitter.com/4ORBMfayS8 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 21, 2024

