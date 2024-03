Budaun Double Murder Javed Arrested: 'मौत से थर्राया जावेद', बोला 'मैं दिल्ली भाग गया था', साजिद ने किया सबकुछ

Highlights आरोपी जावेद बोला कि मैंने कुछ नहीं किया बच्चों की हत्या मेरा भाई साजिद ने की यूपी पुलिस ने साजिद का एनकाउंटर किया

Budaun Double Murder Javed Arrested: योगी आदित्यनाथ सरकार की यूपी पुलिस का खौफ कुछ ऐसा हुआ कि आगे से सरेंडर करने के लिए फरार आरोपी जावेद लौट आया। बड़़े भाई साजिद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इसकी सूचना से जावेद को अपनी जान की चिंता सताने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब वह नहीं बच पाएगा। इधर, पुलिस लगातार उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी।

#WATCH | Budaun Double Murder Case | Second accused in the matter, Javed arrested by Police from Bareilly (Uttar Pradesh) last night.



In a video, sourced to Police, he is heard saying, "...I ran straight to Delhi and from there I have to come to Bareilly to surrender. I have… pic.twitter.com/zIPcXZ0bwy