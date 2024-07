पुपरी रेलवे स्टेशन पर GRP जवान बना हैवान; युवक पर किया ऐसा हमला, बाहर निकल आई आंत... दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

Bihar Shocker: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो इतना भयावह है कि उसे देखने वालों की रूह कांप गई। दरअसल, वायरल वीडियो बिहार का बताया जा रहा है जहां एक जीआरपी के जवान ने युवक की इस कदर पिटाई कर दी कि उसकी जान पर बन आई। मामला बिहार के पुपरी क्षेत्र के जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन का है, जहां कर्मभूमि ट्रेन में अपने परिजनों को बैठाने आए युवक को गुरुवार को जीआरपी कर्मियों ने बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की आंतें निकल आई और उसका पेट फट गया। जानकारी के अनुसार, अनुसार, घायल युवक की पहचान गढ़ा गांव के मोहम्मद गुलाब के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फुरकान के रूप में हुई है।

Furqan went to drop his friend off at the Karmabhoomi train at Pupri railway station in Bihar. Suddenly, he was beaten mercilessly by a GRP officer. The blows were so brutal that Furkan's intestines spilled out, and his stomach burst open. pic.twitter.com/MpLY9bVWJu