बिहारः जेल के बजाए घर पहुंचा बाहुबली आनंद मोहन, छह पुलिसकर्मी निलंबित, सहरसा एसपी लिपि सिंह ने दिया जवाब

Highlights सभी निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं। आनंद मोहन, पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद के साथ दिख रहा है। पटना यात्रा के दो दिन बाद आनंद मोहन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

सहरसाः बिहार के गोपालगंज जिले के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के सिलसिले में आजीवन करावास की सजा काट रहे आनंद मोहन को पुलिस अभिरक्षा में कथित रूप से घर जाने की अनुमति देने के मामले में सोमवार को छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

पुलिस ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। सहरसा जिला पुलिस की ओर से जारी एक बयान के अनुसार निलंबन का आदेश सहरसा की पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने दिया है, जिन्हें पुलिस मुख्यालय ने आनंद मोहन की परिवार के साथ वायरल एक तस्वीर की जांच करने का निर्देश दिया था।

Bihar | DSP HQ sought report. Six Police personnel suspended. Dept proceedings ongoing. Probe on jail's role on. Action being taken: Saharsa SP Lipi Singh on viral pic of Anand Mohan, jailed&serving life sentence in DM murder case, visiting home after being presented before court pic.twitter.com/cxlFuGXrpt