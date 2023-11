IIT BHU Update: लंका गेट पर प्रदर्शन करने गया था रोशन, डीयू की छात्रा ने कहा, अब नहीं हो रहा उससे संपर्क

Highlights IIT BHU Update: 7 मांगों के साथ छात्रों के सामने झुका प्रशासन Banaras Hindu University bhu: बाहरी तत्वों की परिसर में नो एंट्री varanashi news: डीयू की छात्रा ने कहा आइसा का कार्यकर्ता से नहीं हो रहा संपर्क

Banaras Hindu University bhu: दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (डीयू) की सचिव अंजलि ने वाराणसी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आइसा के कार्यकर्ता रोशन से किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। रोशन आईआईटी-बीएचयू की एक छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीएचयू के लंका गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे।

SOS



Varanasi police has picked up AISA activist Roshan to an unknown location & no one is being able to contact him. Roshan was protesting at Lanka gate, BHU, against the sexual assault with a student of IIT-BHU and demanding arrest of culprits.



Right now, goons of ABVP have… pic.twitter.com/geczqtpUXr — AISA (@AISA_tweets) November 5, 2023

*SOS*



Varanasi police has picked up AISA activist Roshan to an unknown location & no one is being able to contact him. Roshan was protesting at Lanka gate, BHU, against the sexual assault with a student of IIT-BHU and demanding arrest of culprits.



1/2 pic.twitter.com/fwfOjLvObe — Anjali (@anjali__27) November 5, 2023

लेकिन रोशन को वाराणसी पुलिस किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर रोशन की एक तस्वीर भी साझा की है। उन्होंने कहा कि हम सभी संबंधित लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे लंका पुलिस स्टेशन और वाराणसी कमिश्नरेट को कॉल करें। उनसे कहे कि क्या वह यौन उत्पीड़न की पीड़िता के लिए न्याय की मां न करे, मूकदर्शक बने रहे।

We request all the concerned people to call Lanka police station (9454404390) & Varanasi Commissionerate (05422282333) asking them not to be mute spectators and supporters of this violence against protesting students who are demanding justice for victim of sexual assault. — Anjali (@anjali__27) November 5, 2023

Rise in Rage against sexual harrasment at IIT BHU!



Highest crime rate against women in @myogiadityanath's Ramrajya in UP!



Arrest the perpetrators!

Instate GSCASH! pic.twitter.com/LHF3bCqYDd — Anjali (@anjali__27) November 3, 2023

क्या है बीएचयू आईआईटी का मामला

बीते बुधवार को बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ बाइक सवार युवकों ने छेड़खानी की थी। छात्रा अपने दोस्त के साथ रात में करीब दो बजे कैंपस में टहल रही थी। इसी बीच बाइक सवार युवक आए दोनों को रोका। आरोप है कि युवकों ने पहले छात्रा के दोस्त को पीटा और उसे साइड में लेकर चले गए। इसके बाद छात्रों के साथ छेड़खानी की। छात्रा ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और वहां से कुछ दूरी पर स्थित एक प्रोफेसर के निवास पर जाकर मदद की।

इधर सुबह होते ही गुरुवार को कैंपस में सैकड़ों की तदाद में छात्रों ने पढ़ाई का बहिष्यकार करते हुए सुरक्षा और छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले युवकों के खिलाफ सख्त सजा की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते बीएचयू का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि, अब प्रदर्शन खत्म हो गया है कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की सात सूत्रीय मांग मान ली है। छात्रों की पहली मांग को पूरा करते हुए आईआईटी के परिसर में अब बाहरी तत्वों की एंट्री पूर्ण रूप से बैन कर दी गई है।

Web Title: BHU varanasi delhi university student said can't contact with aisa actvist raushan