Video: तिरंगे से धूल झाड़ते हुए स्कूटी साफ कर रहा था युवक, वीडियो वायरल पर पुलिस ने लिया एक्शन

Highlights सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि शख्स तिरंगे से स्कूटी की सफाई कर रहा है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने शख्स के खिलाफ एक्शन लिया है।

नई दिल्ली: अपने स्कूटर को साफ करने के लिए कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने को लेकर 52 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटना पूर्वोत्तर दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त व्यक्ति उत्तरी घोंडा इलाके का निवासी है।

स्थानीय लोगों द्वारा घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने के बाद मामला सामने आया है। वीडियो में व्यक्ति को अपने सफेद स्कूटर को राष्ट्रीय ध्वज से साफ करते और उससे धूल झाड़ते देखा जा सकता है।

वायरल इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक शख्स अपनी स्कूटी को तिरंगे से साफ कर रहा है। वह स्कूटी के चारो तरफ तिरंगे से सफाई करता है। वीडियो में शख्स ने पहले बैठने वाले जगह को साफ किया फिर सामने के शीशे को पोछा, इसके बाद उसने पूरी स्कूटी पर तिरंगे को फेरा और सफाई की।

