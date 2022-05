VIDEO: हत्या से पहले मूसेवाला की एसयूवी का दो कारें पीछा करती दिखीं, 30 राउंड चलाई गई थी गोलियां, 8 गोली लगने से हुई थी गायक की मौत

Highlights इस वीडियो फुटेज को समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किया गया है। सिद्धू मूसेवाला पर हमला शाम करीब साढ़े पांच बजे हुआ सिद्धू मूसेवाला पर सामने से 30 गोलियां दागी गई थीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी

चंडीगढ़ः पंजाब के गायक-राजनेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने से कुछ देर पहले, उनकी एसयूवी का दो कारों द्वारा पीछा करते देखा गया है। हत्या के बाद खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में दो कारें गायक की एसयूवी का मनसा जिले में घर से निकलने के तुरंत बाद उनका पीछा करती दिख रही हैं।

क्लिप में दो सफेद कारें पीछा करता दिखाई दे रही हैं - एक एसयूवी और एक सेडान। सिद्धू मूसेवाला की काले रंग की एसयूवी जैसे ही गुजरती है उनके पीछे दो सफेद कारें पीछा करतीं नजर आ रही हैं। दोनों गाड़ियां तेज गति में होती हैं। गाड़ी में बैठे लोग मोड़ पर भी अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं करते हैं ताकि मूसेवाला की गाड़ी पर से उनकी नजरें ओझल ना हों।

#WATCH | Punjab: A CCTV video shows two cars trailing Sidhu Moose Wala's vehicle moments before he was shot dead in Mansa district. pic.twitter.com/SsJag33XHb