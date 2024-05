Bareilly Crime News: साथ जिएंगे और साथ मरेंगे हम तुम!, हृदय गति रुकने से मौत से पति की मौत, दो दिन बाद पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान, 7 साल पहले प्रेम विवाह किया था...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 19, 2024 11:50 AM

Bareilly Crime News: एसएचओ ने कहा कि पति की मौत का सदमा उसकी पत्नी हिना मदान (26) बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने शुक्रवार रात को फांसा लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली।

सांकेतिक फोटो