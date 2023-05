बलौदाबाजारः ट्रक और पिकअप वाहन में टक्कर, पांच महिलाओं और बच्चे की मौत, 21 अन्य घायल, पांच की हालत गंभीर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2023 10:35 AM

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के पलारी थाना क्षेत्र में अंतर्गत गौड़ा पुलिया के करीब देर रविवार देर रात ट्रक और पिकअप वाहन के बीच हुई टक्कर में पांच महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल पांच ग्रामीणों को इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है।