Badlapur Sexual Abuse Case: ठाणे पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी अक्षय शिंदे की हत्या की जांच शुरू की

ठाणे: ठाणे पुलिस ने बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की मुठभेड़ में हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि सोमवार की घटना की जांच की जा रही है, जिसमें बदलापुर स्कूल यौन शोषण के आरोपी की पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में मौत हो गई थी। ठाणे पुलिस के पीआरओ शैलेश साल्वी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "आरोपी को तलोजा सेंट्रल जेल से लाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस पर अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी...जांच जारी है...।" उन्होंने कहा, "हमने आरोपी के खिलाफ मौत का मामला दर्ज कर लिया है और फायरिंग और अन्य चीजों की बाकी जांच अभी चल रही है।"

23 वर्षीय अक्षय शिंदे की 23 सितंबर को मुंब्रा बाईपास पर जवाबी गोलीबारी में मृत्यु हो गई थी, जब उसे उसकी पूर्व पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था। साल्वी ने कहा, "नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था और आरोपी अक्षय अन्ना शिंदे को गिरफ्तार किया गया था...उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने भी एक और मामला दर्ज कराया था। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। विशेष टीम ने अदालत से ट्रांसफर वारंट लिया और जब आरोपी को तलोजा सेंट्रल जेल लाया जा रहा था, तो उसने पुलिस पर रिवॉल्वर से गोलियां चला दीं...जांच जारी है..."

