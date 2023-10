Badaun Accident: स्कूल वैन और बस की जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर और तीन छात्र-छात्राओं की दर्दनाक मौत, 16 स्कूली बच्चे घायल, छह की हालत गंभीर

Highlights घायलों में से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है। 16 स्कूली बच्चे घायल हो गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।

Badaun Accident: बदायूं जिले के थाना उसावा क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक स्कूल वैन और स्कूल बस की भिड़ंत होने से ड्राइवर और तीन छात्र-छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई और 16 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायलों में से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है। बदायूं के जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि सभी घायलों का जिला चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।

#WATCH | Badaun, UP: 4, including a bus driver and three children died and several were injured in a collision between two buses in the Miaun area of Usanwa police station. One of the two buses was a school bus.



The injured were taken to the hospital for treatment. pic.twitter.com/uYf8hyk9HV