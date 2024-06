QS World University Ranking: आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में शामिल, देखें टॉप लिस्ट

Highlights QS World University Ranking: वैश्विक स्तर पर 44वां स्थान मिला है। QS World University Ranking: भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर सातवीं सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली है। QS World University Ranking: क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 46 विश्वविद्यालय शामिल हैं।

QS World University Ranking: क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 ने रिपोर्ट जारी कर दी। क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। एमआईटी की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थिति बरकरार है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 46 विश्वविद्यालय शामिल हैं। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर सातवीं सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने स्नातकों की रोजगार योग्यता के मामले में अग्रणी है। संबंधित श्रेणी में वैश्विक स्तर पर 44वां स्थान मिला है।

आईआईटी-बॉम्बे ने पिछले साल से 31 पायदान ऊपर चढ़कर 118वां स्थान हासिल किया। आईआईटी-दिल्ली ने बुधवार को प्रकाशित वैश्विक रैंकिंग में 150वां स्थान हासिल करके 47 स्थानों की महत्वपूर्ण छलांग लगाई। आईआईटी बॉम्बे के प्रवक्ता ने कहा कि यह पहली बार है कि संस्थान को दुनिया के शीर्ष 125 विश्वविद्यालयों में स्थान मिला है।

संस्थान को नियोक्ता प्रतिष्ठा में 86.0, प्रति संकाय प्रशस्ति पत्र में 79.1, शैक्षणिक प्रतिष्ठा में 58.5, रोजगार परिणाम में 64.5, स्थिरता में 52.5, संकाय-छात्र अनुपात में 14.4, अंतरराष्ट्रीय संकाय में 4.3, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क में 52.3 अंक प्राप्त हुए हैं। नौ मापदंडों में सबसे मजबूत मानदंड का संकेत दिया है।

