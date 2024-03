Badaun 2 Brothers Murder: 'मेरे पति का एनकाउंटर सही हुआ', रोते हुए सना ने खोल दिए सारे राज

Highlights साजिद के एनकाउंटर को सना ने सही ठहराया साजिद के एनकाउंटर को उसकी मां ने भी सही ठहराया यूपी पुलिस ने जावेद को किया गिरफ्तार, पूछताछ में खुलेंगे राज

Badaun 2 Brothers Murder: बदायूं के बाबा कॉलोनी में दो बच्चे की हत्या करने वाला आरोपी साजिद यूपी पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मारा गया। दूसरा आरोपी जावेद जो अब तक पुलिस से भाग रहा था। वह भी अब यूपी पुलिस की गिरफ्त में है। उसने यूपी पुलिस के भय से खुद को सरेंडर कर दिया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर इस पूरे हत्याकांड के राज को खोलने का प्रयास कर रही है।

Mohammad Javed the 2nd accused involved in the gruesome murder of Ayush & Ahaan in #Budaun has been arrested by UP Police.



He was on the run after murdering Ayush and Ahaan. His other accomplice Mohd Sajid was killed in an encounter with UP Police pic.twitter.com/bP0jLaBR8K — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 21, 2024

इन सबके बीच साजिद की पत्नी सना का एक और बयान सामने आया है। सना ने अपने बयान में कहा है कि साजिद का एनकाउंटर सही हुआ। क्योंकि, उसने दो बच्चों की हत्या की। दरअसल, सना ने इंडिया डेली लाइव को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में जब सना से पूछा गया कि साजिद का एनकाउंटर यूपी पुलिस के द्वारा किया गया है। क्या आप इसे सही मानती हैं। इस पर सना कुछ देर के लिए सहम सी गई। सना के आंखों में पानी आ गया। वह भावुक हुई। इधर, फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनकाउंटर सही हुआ।

VIDEO | Budaun double murder: "No, he (accused Sajid) didn't use to come to our house regularly. Our children visited his shop for hair cutting, that's all," says victims' mother Sangeeta.



"He (Sajid) had asked for a loan of Rs 5,000 from us, he had come to take the money. I… pic.twitter.com/8dBiZUgzyN — Press Trust of India (@PTI_News) March 21, 2024

हत्या के बाद पत्नी से हुई बात

सना से जब पूछा गया कि क्या साजिद ने बच्चों की हत्या करने के बाद उनसे संपर्क किया था। इस पर सना ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं हुई। कोई फोन नहीं आया। जब पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया तो वह कैसे संपर्क करता। सना ने कहा कि वह बाबा कॉलोनी में नाई का काम करता था। उसके साथ उसका भाई जावेद भी काम करता था।

VIDEO | Budaun double murder: “The government is equally responsible for creating this environment devoid of any law and order. Wherever there is BJP government, this is the situation there,” says Congress leader Pramod Tiwari (@pramodtiwari700).



(Full video available on PTI… pic.twitter.com/zrexeYOiO8 — Press Trust of India (@PTI_News) March 21, 2024

सना ने कहा कि पांच साल शादी को हो गए। बच्चे हुए थे। लेकिन मर गए। बच्चों को लेकर कभी वह गुस्सा नहीं करते थे। सना ने कहा कि साजिद के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वह ऐसा भी कर सकता है। सना ने कहा कि पता नहीं किन कारणों के चलते साजिद ने ऐसा काम किया।

Web Title: Badaun 2 Brothers Murder live updates up police sajid javed sana